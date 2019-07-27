網民熱話：執幼雀網上求救　網民獻計惜回天乏術

無論是人還是動物，BB可以說是生命最脆弱無助的狀態，一旦離開父母，隨時會有性命之虞。近日有網民上網求助，指一隻剛出世不久的雀仔BB，生命危在旦夕，將照片放上網，求教搶救之法。事件引起網民熱烈討論，紛紛獻計。



網民Sze Sze Lee前日（25日）在Facebook群組「香港花生友」發文指，在大角咀晏架街公園一位伯伯在路邊執到一隻雀仔BB，懷疑是從樹上跌下來，不知如何處理。在照片中，雀B體形極細，全身縮成一團，身上亦未有毛髮，看來剛出世不久。發文者希望網民可搶救辦法，將雀B救活。



有網民建議發文者「用雞料溝水用棉花棒餵」，「拎去獸醫」，「Call漁農自然護理署」，不過亦有指雀B實在太細，建議「嘗試搵番個巢，放返佢落去，生存機會可能大啲」，不過有人認為「要餵蟲仔...呢個動作只有雀仔媽先搞得掂...」、「細到咁死梗」。未幾發文留言指雀仔BB當晚已回天乏術，「找到伯伯，佢話BB已走了，感謝巴絲們關心過牠，多謝」。



網民有話說



Jennifer Chow：真係太細隻！



Chris Lui：初生幼鳥係溫度第一，好多人忽略保溫，佢哋就好易死



Ng Kenneth：不要亂執，好心做壞事：



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