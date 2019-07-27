修例風波：社會氣氛低迷　邱騰華料第二季經濟存隱憂

近月香港反修訂《逃犯條例》示威及衝突不斷，商務及經濟發展局局長邱騰華今早(27日)在電台節目表示，社會氣氛低迷令業界有廣泛擔憂情緒，香港過去幾個月貿易、零售等多個行業已錄得負增長，加上全球經濟指標持續下行，預計香港第二季本地生產總值GDP會有隱憂。



他指出，當局會審視一切可行的支援措施，又指政府轄下有40多個基金協助不同行業的中小企，涵蓋創科、環保等行業，呼籲商界積極申請，不排除加碼注資，並簡化申請手續。



對於有國家對香港發出旅遊警示，邱認為，香港的情況受國際媒體廣泛報道，外國政府有擔心是合理，但強調示威遊行聚集在某些地區，並不廣泛。



至於中美貿易問題，邱指相關糾紛已發展成貿易戰，為全球經濟帶來實質傷害，短期內不會「雨過天青」。美國總統特朗普曾要求世貿改革，並點名中國及香港等地區，指不能接受這些地區聲稱為發展中經濟體。他指美國提出威脅是不負責任，強調香港沒有故意以發展中經濟體的地位，爭取較優厚的貿易談判條件，假如有人表示香港「攞着數」，並非事實。