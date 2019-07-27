無業男涉新城市廣場衝突　官禁被告離港須守宵禁令

本月14日沙田反修訂《逃犯條例》遊行完結後，警方與示威者在新城市廣場爆發衝突，期間有多人受傷。警方事後拘捕23歲無業男子梁柏添，控以2項「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪及2項「非法集結」罪，案件今早(27日)在東區法院提堂。



控方申請毋須答辯，押後8星期至9月16日，等候警方進一步調查，包括索取閉路電視紀錄。控方反對被告保釋，認為控罪嚴重，兩名受傷警員亦傷勢不輕，其中一人左眼嚴重受傷須接受手術治理，另一人頭部傷勢須要縫針。裁判官庭上追問目前針對被告的證據是甚麼，控方回應指有閉路電視拍到被告不單鼓勵襲擊，甚至有打及踢受傷警員。



但辯方律師申請保釋時指，控方僅憑蒙面施襲者身穿一件粉紅色上衣，而稍後港鐵的閉路電視見到一名穿粉紅上衣但沒戴口罩的男子，指那人就是被告，並將之連繫到早前被指打警察的人。



律師強調，警方到過被告住所搜查，但搜不出任何粉紅色衣服，只檢走一條普通不過的黑色長褲。而被告當時不在家，是其後到警署自首。最後法庭批准被告以現金3000港元保釋，期間不得離開香港，每晚守宵禁令，及不得前往新城市廣場周圍1公里範圍。