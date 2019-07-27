修例風波：官媒質疑港示威為爭選票　美媒指港青怕被同化

香港反對修訂《逃犯條例》的浪潮持續，周五（26日）大批示威者於香港機場靜坐，期間疑有長者被圍堵。內地官媒周六（27日）發表評論文章稱，激進分子背後是一個龐大的反對派群體，示威行動背後有着精明的計算，並指反對派推動連串示威的亂港陰謀，是欲謀求在立法會選舉佔大多數，繼而爭取特首、立法會雙普選。



文章指出，香港的激進分子最近搞了連串動作，包括闖入立法會，衝擊中聯辦，甚至恐嚇建制派立法會議員等，背後是有「高人」指點，這亦是為了爭取選票。



而在修例已無限期推遲的情況下，反對派還遲遲不肯收手，想為自己將來打造「護身符」 ，即暴力活動只要有所謂爭民主、求自由的「外衣」，就擁有司法豁免性質，不會被追究。但評論強調，這種利用癱瘓特區政府，爭奪管制權，無異於癡人說夢，令「一國兩制」運轉失靈的圖謀，中央是不會答應的。



美國有線電視新聞網絡（CNN）則分析指，1997年香港回歸時，中國領導人提出「50年不變」，但回歸後的20多年來，大批大陸投資客湧入，令香港樓價、物價飆升，現在參與示威的年輕一代害怕被同化，也擔心到2047年時無出路，深感抗爭的機會、時間愈來愈少，故現在須為自己爭取。