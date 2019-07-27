修例風波：負面情緒積壓　撒瑪利亞接逾4成青年求助

社會負面情緒持續積壓，觸發輕生事件引起大眾關注。香港撒瑪利亞防止自殺會根據死因裁判庭資料統計，2018年有955宗自殺死亡個案，較前年多39宗。在各年齡群組中，長者自殺率最高，2018年有353宗個案為60歲或以上的長者，10至19歲的青少年則有28宗，較前年數字回落。該會的24小時情緒支援熱線去年接獲約1.3萬宗求助個案，較前年多約300宗，當中最多涉及工作、精神及家庭問題。



該會亦統計了近月因應社會事件求助的數字，由3月至本月25日，一共接獲164宗相關求助，單是7月已佔114宗；當中36%人稱對政府感不滿，27%人對示威活動感到情緒困擾或不安。該會自殺危機處理中心亦為31宗有情緒困擾個案進行跟進輔導，當中42%人為20至29歲青年，個案除了對政府及警察暴力感不滿外，亦有因自殺事件引起情緒困擾。



該會主席黃祐榮認為，社會精神健康問題有發展成疫情趨勢，即使部分人本身對事件未必有立場，但受新聞及社交平台消息「洗版」影響情緒。他認為，有關問題難在短期內解決，建議市民兼顧生活平衡，若發現有情緒困擾可主動找人傾訴，又呼籲應避免將自殺者英雄化，否則或引起模仿效應。總幹事曾展國就指，不少家庭因政見不合，造成年輕人不想回家，父母亦不願多見子女的局面。



近日不少網民透過社交媒體搜尋有意尋死人士，圖集網絡力量「拯救」他人，自殺危機處理中心主任何永雄指，有關做法是否恰當難一概而論，「至少第一步要搵到佢，表達關心」，但擔心過分鋪天蓋地發放消息，亦可能會影響事主。