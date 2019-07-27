修例風波：恐有傷者　新界西醫院聯網加派人手應對

有網民發起今日(27日)在元朗遊行，以抗議本周日(21日)「白衫軍」襲擊市民，下午已有數百黑衣人士在西鐵元朗站聚集。新界西醫院聯網表示，已就今日的公眾活動制訂應變計劃，包括加派臨床及其他支援部門人手，亦為當值員工安排專車及留宿地點。



元朗襲擊事件後，有45名傷者曾被送到新界西醫院聯網的3間公立醫院，部分人需留院。有報道指，警員曾於翌日到屯門醫院病房準備向傷者調查事件，但遭醫護人員拒絕。新界西醫院聯網發言人承認，警方曾派員前往屯門醫院調查，而聯網已制訂了實務守則，協助前線醫護處理執法人員索取病人資料要求。該院強調，在配合警方調查同時，一直恪守保障病人私隱原則。



聯網發言人又指，屯門醫院在本月21及22日，共接收29名與元朗衝突相關傷者。一般而言，若警方要求院方提供協助或須與住院病人錄取口供，需經由書面提出要求，並由醫院的病人聯絡主任或行政部門負責協調工作。聯網一直透過現有的溝通平台，與當區警區代表保持聯絡，以便警方得悉有關安排，而守則適用於聯網所有急症醫院。