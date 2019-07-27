政Whats噏：在囚邵家臻續刷存在感　搵人代發貼文

立法會社福界議員邵家臻早前因爲佔中案被判囚八個月，但佢就算坐緊監，依然繼續刷存在感，包括過去曾經多次申請去立法會開會但被拒絕，其助理亦多次代佢去信政府部門問問題，最新搞作就係搵人代佢喺社交網站貼文，質疑懲教署就囚倉壞風扇等事宜嘅回覆，話自己親身數過囚倉Hall B三樓有幾多部風扇壞咗添。



服刑中嘅佢仍然有好多搞作，最新就署方指赤柱監獄有十八部風扇壞咗，佢就質疑係點樣得出相關數字，話自己作爲赤柱監獄嘅囚友，親身數過囚倉Hall B三樓已經壞咗六部風扇，並且已經向太平紳士投訴咗添，質疑點樣確保數字準確。



此外，佢又質疑當局有冇量度囚倉內嘅通風量同溫度標準，又質疑當局話手提電動風扇嘅外殼同零件會對保安構成風險嘅話，點解鬚刨同收音機又唔會有風險。



睇嚟邵家臻雖然喺獄中，但係仍然好唔得閒，而且要自己個助理做好多嘢呀下。講真嗰句，外界成日質疑邵家臻入獄後，會唔會等同有幾個月白逗立法會嗰份人工，依家不斷去信部門同喺社交網站貼文，相信都係想證明自己同助理仲做緊嘢咁囉！



