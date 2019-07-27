政Whats噏：提早休會泛民失話事權　橫洲大嶼隨時調前

立法會財務委員會(財委會)原本打算喺暑假休會前，盡快通過多項民生議程，以便喺暑假就有錢推展有關工作，因此都願意同泛民傾下邊啲項目冇乜爭議，就盡快通過先，點知依家暑假後才開到會，就冇之前咁急，聽講建制派醞釀唔畀泛民話晒事，初步打算將元朗橫洲公營房屋發展相關工程排第三，至於原本放喺議程最後一項嘅「明日大嶼」相關研究撥款亦會調前。泛民議員尹兆堅同郭家麒都批評呢個做法，尤其係「明日大嶼」爭議咁大，表明一定會阻止通過。睇嚟建制泛民都有排拗議程嘞！



財委會暑假前，為求盡快通過議程，原本幾乎等同泛民話點就點，只要泛民同意冇爭議嘅撥款就有得排晒喺前面，點知不單止商討議程排位時困難重重，後來示威者整到成個立法會大樓爛晒，完全開唔到會，既然暑假後再開會，審議時間就冇咁急，泛民亦因而失去話事權。



據知建制派同政府初步打算，復會後先審議完T2主幹路及茶果嶺隧道相關工程撥款，第二項就係涉及百多億元嘅四間醫院重建或擴建工程，第三項就係橫洲公營房屋發展相關工程，原本第四項係有關小學校長同副校長加人工嘅撥款，但依家建制有聲音唔畀教育撥款通過，所以增添不少變數，至於公務員加薪就排喺中間位置，以免排得太前，被人鬧淨係顧住自己加人工。



備受爭議嘅「明日大嶼」相關研究撥款，原本排喺議程最後一項，財委會主席陳健波暑假前曾經引述政府指，唔抽起呢個項目係因為應按程序做事，亦唔能夠無原則地讓步。睇嚟暑假復會後，從排位嚟睇就可見到政府所謂嘅原則係啲乜，原來初步打算呢項撥款會調前，唔會放喺最後一項，但排位就會喺公務員加薪後面。



橫洲項目同「明日大嶼」相關研究撥款喺立法會都並非毫無爭議，尤其是外界相當擔心「明日大嶼」整體造價最終隨時達一萬億元，嚴重影響本港財政狀況。多名泛民都質疑將呢啲有爭議嘅項目調前。尹兆堅指，唔同意將橫洲項目及「明日大嶼」呢兩項調前，政府明明之前講過將具爭議嘅議程拖後，依家社會情況水深火熱，質疑建制派及政府係咪嫌唔夠煩，將「明日大嶼」等具爭議嘅項目調前，等同添煩添亂、火上加油。



郭家麒就認為，應將與民生關係較大及冇乜爭議嘅項目擺上前面，橫洲項目應先處理好安置問題，至於明日大嶼涉及一萬億元，反對聲音好大，如果調前就會阻住其他項目，建制派不應做政府「應聲蟲」，調前「明日大嶼」相關撥款等同與民為敵，尤其以本港現時嘅經濟狀況，唔應該「洗腳唔抹腳」，表明一定會阻止「明日大嶼」相關撥款喺財委會夾硬通過。



講真嗰句，喺依家咁嘅政治形勢下，夾硬要傾啲好似「明日大嶼」咁具爭議嘅項目，最終咪會牽連其他項目通過唔到，硬闖之前，真係要諗清楚至好呀！



