香港海關情報建奇功　聯同歐美執法機關破巴爾幹販毒集團

香港海關聯同歐美執法機關，首次偵破一個東歐巴爾幹半島的販毒集團，分別於今年4月及5月在香港及瑞士檢獲共重1噸可卡因，總值約10億港元，行動中拘捕16人，包括5名在香港落網的男子，包括1名來自東歐的集團骨幹人員。另拘3名外籍男子及1名本地男子，相信已瓦解該集團。香港海關代表於當地時間本周四(25日)到克羅地亞出席聯合記者會，講述偵破案件的經過。



海關毒品調查科署理高級監督賴子榮代表香港海關出席會議。據悉，今次全憑香港海關今年4月偵破3宗個案，檢獲共421公斤可卡因，順藤摸瓜，發現該販毒集團不惜工本，計劃安排私人飛機將毒品偷運到澳洲及歐洲等地，遂立即通報歐美執法機關，採取代號「Familla」行動，結果，歐洲執法部門成功在瑞士機場檢獲600公斤可卡因，就是利用私人飛機運送。



據悉，香港海關根據線報，於今年4月3日在沙田河畔花園搗破一個住宅毒品倉，檢獲91公斤可卡因，上面印有三款的圖案，包括「馬匹」、「樹葉」及「海豚」等式樣，拘捕1名41歲本地男子，他有黑幫背景，平日以職業司機作掩飾，實質是黑幫骨幹成員，經追查後，發現該批可卡因來自南美，經水路偷運進入香港。



同月25日，海關於土瓜灣、尖沙咀及油麻地3個處所，共檢獲250公斤可卡因，拘捕兩名1名東歐骨幹成員、1名外籍男子。海關相信該案與沙田住宅毒品倉被搗一案有關，並同樣來自南美，準備運往東歐等地，於是立即通報美國及歐洲的緝毒部門。



4日後，海關再在大角咀一個豪宅屋苑搗破另一宗大型可卡因毒品案，檢獲80公斤可卡因，拘捕2名外籍男子，初步懷疑與本地黑社會有關連，亦不排除與先前2宗同類毒品案有關。今次是海關於4月內第3宗市區內破獲的大型可卡因毒品案，已共檢獲421公斤可卡因。



歐洲緝毒部門獲悉後，隨即根據香港海關提供的情報，於今年5月在瑞士機場一架私人飛機內檢獲該600公斤可卡因，行動中，分別在克羅地亞、塞爾維亞、斯洛文尼亞、捷克及瑞士等地拘捕11人，檢獲1740萬港元現金、約870萬港元的名錶及名車。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，從今次的聯合行動，反映香港海關於搜集情報方面確出色，除樂於與國際執法部門分享，又着重投放資源，是成功關鍵。他又表示，不希望海關「做埋警隊嗰份」，因市區的毒品案主要牽涉黑幫，警方實有重大責任，盼連串反修例示威行動完結後，警方會重拾打擊毒品的決心。