港鐵公開7.21元朗站事件截圖　對員工遭批評表極度遺憾

西鐵元朗站本月21日晚發生的暴力事件，網上後來流傳疑似港鐵職員對話，指控制中心當時曾要求乘客離開車廂，有港鐵車長聯署要求港鐵交代事件，否則採取工業行動。港鐵今晚(27日)提供當日從站內月台閉路電視錄影片整理出來的片段，供公眾自行判斷。港鐵指，當晚10時59分，車務控制中心安排「清客」，當時月台未有暴力事件，至晚上11時06分，有大批人士從大堂湧上月台，然後走入車廂。



港鐵指，過去數天在網上流傳聲稱是今次暴力事件有關的錄影片段和錄音聲帶，由於不了解其來源及有否被改動，因此不作評論，但港鐵21日當晚元朗站發生暴力事件時，站長、站員、車長，以及在車務控制中心當值的人員一直按照既定營運程序，按當時所取得資訊，盡力為乘客提供服務。不過，他們及後受到批評甚至遭受人身攻擊，港鐵公司為員工所面對的遭遇表示極度遺憾。



港鐵續指,事件是港鐵過去40年來從未遇見過，公司知道同事對有關情況的關注和憂慮，管理層近日已多次與各組別同事見面，就日後如何應對同類事情交換意見。公司呼籲各位同事繼續緊守崗位，謹慎用心為乘客提供安全、可靠和暢順的鐵路服務。



港鐵提供的時序：



10時55分

●相關往屯門方向的列車到達元朗站。

●列車如常上落客，月台未有暴力事件發生。

●車長完成月台職務後準備開車，但發現有乘客阻礙車門，導致車門未能關上。



10時57分

●車務控制中心安排車站職員前往月台協助，嘗試將車門關上，但未能成功。



10時59分

●車門仍未能成功關上。

●車務控制中心按相關程序授權列車車長，根據車務安排「清客」，再特別安排另一列車接載月台上的乘客。

●車長作出有關廣播 。

●月台未有暴力事件發生。



11時06分

●有大批人士從大堂湧上月台，然後走入車廂。



11時07分

●車長收到乘客報告指月台發生打鬥 。

●車長即時通知車務控制中心，並留意到有人繼續阻礙車門，無法即時將列車駛離車站。



11時13分

●經過多次嘗試後，車門成功關上。



11時14分

●列車駛離月台。