修例風波：《紐時》指港網民疑開發起底程式　涉教唆謀殺被捕

美國《紐約時報》上周五（26日）刊出一篇名為「在香港示威，人臉成為武器」的專訪，揭露一名曾經開發辨識警察人臉程式的香港網民，於本月18日被香港警察以涉嫌「合謀及教唆謀殺」拘捕，目前獲保釋候查。該名網民受訪時稱，被捕後曾被警方以多種手法解鎖其手機，形容警察已經變得好鬥和失去理智。警方證實已經展開調查，不過拒絕評論。



報道指，29歲的Colin Cheung早前訂閱專門將香港警員及其家人「起底」的Telegram群組「老豆搵仔」，他否認是該群組的始創成員。他聲稱自己開發了一個程式，可以透過比對多張警員的照片而辨別出警員身份，相信因此成為警方目標，不過他最終放棄有關計劃，



Colin Cheung受訪時稱，他在某個商場被4名沒有出示警員委任證的便衣人員捉走後，隨即關閉手機人臉辨識解鎖系統，其後被對方用力按住面部、掌摑等方法，試圖解開他的手機，不過最終失敗。



報道續指，當Colin Cheung被帶往警署後，一度被嚴刑逼供。警方其後前往他的住所，透過黑客程式入侵其電腦。他一度被指控曾在網上發放暗殺警員教學，經過扣留長達10小時後，最終未被起訴任何罪名，現已獲准保釋。



Colin Cheung提到，自被拘捕後，懷疑一直被便衣人員跟蹤，更一度需要擺脫對方才可接受《紐時》訪問。他對於香港警察的行為，他形容：「警員變得愈來愈好鬥，我不相信他們有權解鎖我的手機或任何裝置，他們開始失去理智。」