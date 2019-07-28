新學年小一生紛跳船　興德縮班教師憂超額

曾爆出「影子學生」等校政問題事件的屯門興德學校新學年前爆「跳船潮」，該校辦學團體、校長等管理層雖已「換人」，但家長及學生對該校仍信心不足，新學年將至，知情人士透露，該校獲教育局批准新學年按往常般開辦4班小一，小一統一派位後，教局上月初的資料是興德小一年級有逾100名學生，但不少學生疑其後「抽表」、取回註冊表格到其他小學叩門，現時確定新學年入讀的學生僅約70名，即有約3成新生「跳船」，興德新學年亦要「縮班」至3班。



據了解，校方早於上月初接獲教育局提供的小一新生資料，當時有逾100名學生，其後校方舉行家長會、安排家長訂購教科書，但只得數十人現身，有老師擔心最終入學人數會繼續下跌，影響來年開班數目。小一叩門程序展開後，學生需到獲派學校取回派位註冊證(俗稱「抽表」)，再到其他學校叩門，一旦獲取錄，派位註冊證將交由叩門學校保管，以便學生完成新校註冊程序。



有知情人數透露，連日來有數十名獲派興德學生的學生「抽表」逃亡，興德最終難逃縮班命運。開班減少，教師亦受影響，有機會淪為「超額」教師或不獲續約，飯碗岌岌可危，校內教職員士氣難免受影響。



興德學校接受查詢時表示，2019年度，該校小一年級獲准開3班，具體數字必須教育局公布，不便由校方發布。校監湯修齊則稱，學校過去經歷連番風波，理解需要花一段時間讓家長重新認識，慶幸校長及教師團隊團結一致，學校不單重上正軌，更不斷進步，他喜見新學年學生註冊過程中，有部分家長特意到該校叩門，替子女申請入讀，對學校投下信心一票，認為是學校上下的強心針。



湯修齊又指，校方會繼續頃盡全力培育學生，不辜負家長對學校的信任及託付。新任校長賴子文將帶領團隊，提升學校教與學水平。