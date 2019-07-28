修例風波：遊行挑城鄉矛盾

白衫軍在西鐵元朗站無差別追打市民，引起社會怒吼。有市民發起昨日光復元朗遊行，即使不獲警方發出不反對通知書，但仍有數以萬計黑衣市民到元朗，他們兵分兩路，分別由元朗站和水邊村遊樂場出發，向元朗大馬路前進，佔據馬路和輕鐵路軌。遊行人士期間分別高舉美國旗、英國旗、港英旗、青天白日滿地紅旗及黑血紫荊旗，有人更自備「元朗共和國護照」及派發「元朗入境卡」，諷刺鄉事不准外人進入元朗。



遊行原定下午三時開始，二時許已有幾百名市民在元朗站聚集，期間高叫「光復香港，時代革命！」另一方面，水邊村遊樂場聚集的人士增加，有五百至六百人。警方亦在各處加緊截查可疑人士，包括穿黑衣的市民。下午三時許，市民從水邊村遊樂場離開，出入口十分擠塞，他們佔據元朗警署外一段元朗體育路。差不多同一時間，元朗站的市民亦出發，氣氛平和，但有零星衝突，有人指罵參與遊行人士，批評他們阻礙元朗居民生活。



由於遊行人士眾多，要走出元朗大馬路，在旁的巴士需慢駛。之後大馬路一帶的擊壤路有數千人聚集，馬路及輕鐵路均全被佔領。輕鐵康樂路站標示顯示，該站輕鐵已暫停服務。接近下午四時，大馬路四條行車線及輕鐵路軌已被遊行人士全部佔領，經大馬路的輕鐵路線全部停駛。



參加遊行的市民都否認是遊行，而是專程到元朗行街、飲飲食食。事實上，兩間老字號大同老餅家和恆香老餅家都有大批市民排隊買老婆餅，恆香職員更舉牌指老婆餅是即日製造，已經售罄，叫客人買其他餅。



遊行期間發生一段小插曲，大馬路花旗銀行附近大廈有一扇窗門從高空跌下，涉事商戶指大廈是舊樓，開窗時窗門突然從天而降，幸未有傷及遊行人士。



此外，昨日亦有其他不同名義的遊行，例如「元朗行腳大祈願」於正午十二時集合，由水邊村遊樂場步行往西鐵元朗站。惟現場所見，該遊樂場於集合時間僅有不足二十人聚集，由於天氣炎熱，眾人紛紛躲於避雨亭遮蔭，部分人身穿黑衣到場。



至下午五時廿二分，警方表示，由於有大批人士包圍元朗警署，而警方正進行驅散行動，元朗警署報案室服務暫停。如有緊急事故，請致電九九九。警方批評示威者的行為嚴重影響警方向市民提供緊急公共服務。到昨晚七時，元朗警署報案室服務才恢復正常。