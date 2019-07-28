東方日報A1：圍村外攻防惡鬥　市中心打到七彩

「光復元朗」非法遊行演變成大規模警民衝突，市中心六大戰場催淚煙四起、海綿彈及橡膠子彈橫飛。逾萬名身穿黑衫的示威者為報復上周日（21日）白衫軍在元朗站無差別毆打途人，昨午在俗稱元朗大馬路發起東西包夾非法遊行，兩小時後即令市中心戰事四起，手持木盾、鐵枝示威者不斷衝擊警方防線及投擲磚頭等雜物，警方施放至少廿發催淚彈及十發橡膠子彈還擊，令整個市中心被白煙吞沒。雙方拉鋸至晚上九時許，再爆發第二輪激烈衝突，更由街頭打入西鐵站，警方出動胡椒水及噴霧，示威者用滅火筒及滅火喉還擊，展開另一場站內「困獸鬥」。元朗衝突共造成十七人傷、十人留院，其中兩人情況嚴重。



上周日的血腥元朗事件被網民認定是鄉事派所為，欲發起光復元朗的行動報復，惟兩個遊行申請先後遭警方發出反對通知書，不能再以遊行示威之名舉行。申請者則在網上改口稱是次遊行是個人行街、購物，並非遊行，並指出發時間及路線沒有改變，由水邊村遊樂場起步，至元朗西鐵站；另一個遊行路線則是相反，即東西兩邊的參與者會在元朗大馬路、即青山公路元朗段匯集。



昨午二時半後，大批身穿黑衫市民抵達兩個起步點，並準時在下午三時起步。當遊行起步約半小時，遊行人士即極速霸路，大馬路四條行車線幾乎同一時間內被霸佔，令該區路面交通陷瘓癱。南邊圍及元朗警署首當其衝被示威者包圍，其後整個市中心均被一片黑海淹沒。



至下午近五時，元朗南邊圍一帶聚集及起哄，部分示威者手持鐵枝、自製木盾，更拆毀路邊鐵欄作武器，警方在村口築起防線，高舉紅旗警告，防暴警員前往南邊圍增援。首個衝突點卻發生在鄰近的泰祥街，當時數十名示威者突然衝擊警方防線，警員即施放催淚煙還擊。



約廿分鐘後，警署外突有大批防暴警到場，並舉起黑旗命令包圍警署的示威者離開，惟無人理會，警方即連發多枚催淚彈，示威者四散。警方開始由西向東大規模驅散，並沿大馬路施放多枚催淚煙、胡椒噴霧及揮警棍驅散示威者，期間一枚射入西鐵路軌，幸無影響列車服務。此外有速龍小隊入村抄捷徑赴示威現場，獲白衫人喊加油支持。



至晚上七時，示威者向元朗站方向後退，並再度在西邊圍及南邊圍集結，並向現場的警方防線不斷投擲磚塊，警方在朗業街近西邊圍舉起橙旗，要求示威者速離，否則開槍。惟示威者未有後退，反而愈聚愈多人，已有逾千人集結，警方發出多枚催淚煙、海綿彈及橡膠子彈還擊。而港鐵在七時廿二分宣布，西鐵線服務不停朗屏站。



約一小時後，逾千示威者退至元朗站附近不肯離去，而警方亦暫停驅散行動，雙方重回對峙局面。有示威者在元朗站下面發現一輛私家車內有數條藤條而觸動神經（上周日白衫軍用藤條追打市民），隨即將該車「肢解」，最後發現車內有疑似解放軍軍帽，並搜出武士刀等物品。至晚上約九時，警方採取包夾攻勢，由大馬路推進至朗日路，另一邊由舊墟路推入朗日路，不斷施放催淚彈，將示威者逼入西鐵站，並派出速龍小隊入站進行驅趕，雙方爆發激烈衝突，警方出動胡椒水及胡椒噴霧，示威者以滅火筒及滅火喉向警方還擊，至少兩名示威者被制服。至晚上十一時許，示威者陸續散去，期間見到鼓吹港獨的前香港民族黨召集人陳浩天乘西鐵離開。



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