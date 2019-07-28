我有正能量：陶冶藝力　活出勇氣

患有自閉症的能仔同時是一名藝術家，他至今已舉辦過2次公開展覽，展出由他創作的軟陶。軟陶於他而言除了是手工藝，更是連接外在世界的渠道。透過展覽、參加比賽和開設網上專頁等，除了分享自己的感受，他亦證明只要有勇氣，即使患病亦能重拾生活的意義。



走進位於石硤尾的庇護工場，不難看見能仔的位置。當大部分人流水式生產規範化產品時，只有他的桌上擺滿圖案獨特、色彩斑斕的的軟陶作品。能仔則默默在工作枱上，有條不紊地切、貼、拉、捏，不消半小時，1個繽紛的茶杯就在他的巧手中誕生，讓人嘆為觀止。



在工作枱的左面，有1盤數十條的細長拼條，由能仔預先搓拼而成，把彩條切成薄片，就是用於拼貼的圖案。製作時，他會從中揀選合適的花樣，即使是一樣的圖案，只要運用直、橫、斜等不同的排列，亦能製成風格迥異的作品。不要小看一片片如指甲大小的貼片，除了幾何圖案，甚至會出現圖畫、風景和文字，技術要求非常高。



自閉症患者通常予人不善溝通、缺乏自理能力等負面印象，但正因為他們個性執着，喜愛重複做某些行為，令他們擁有異於常人的專注力，會對感興趣的事深入鑽研。能仔的姐姐Sam笑言，小時候他甚至能將樓盤銷售書內的圖則重新畫出來，讓家人十分驚訝。因為超乎常人的記憶力，即使是圖案精巧、花式繁複的彩條，能仔都能夠不需起稿直接設計和製作，款式近10年來更幾乎從不重複。每完成1件作品，他都習慣留下1塊貼片作收藏，至今已有逾千塊。



「其實自閉症患者同普通人一樣，希望得到肯定和鼓勵。」Sam慶幸弟弟找到人生的興趣，做自己喜愛的事。透過創作，令能仔得以成長及變得更開朗，由以前常因小事大吵大鬧，到如今脾氣平和得多，懂得為人設想。在2011年時，他甚至主動提出希望舉辦個人展覽會，用作品分享內心世界，「佢或者講嘢唔叻，但只要你睇佢嘅作品就可以感受到佢嘅心情同諗法，軟陶就係佢表達自己嘅方式。」

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