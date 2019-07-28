探射燈：去年封殺菜街　歌女四散搵食

針對歌舞團的爭議在2018年時趨向白熱化，油尖旺區議會通過取消旺角西洋菜街行人專用區，表演者陸續進駐其他地點。區議員批評，街頭表演發牌制度多年來未完善，導致無法根治問題。



旺角西洋菜南街自2000年起實施行人專用區試驗計劃，漸漸吸引不少大型歌舞團體長期佔據，導致專用區欠規管，噪音大、阻街投訴頻生，影響居民及行人，最終在2018年時遭殺街。近1年後，尖沙咀天星碼頭、中環海濱活動空間和多區公園，卻開始有愈來愈多歌舞團進駐。



警務處牌照課雖設有「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」可供申請，惟宣傳不足，加上審批需時14天及只屬單次有效，並不切合街頭表演者需要。油尖旺區區議員余德寶認為，殺街只是將原有的表演者由旺角趕去其他地方，批評政府未有正視問題癥結，例如完善街頭表演政策，訂立公平機制，並成立專責部門管理有關事宜，否則舊問題只會不斷重現。

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