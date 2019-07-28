探射燈：少有成功檢控　變相縱容噪音

屯門公園高峰期聚集逾30個歌舞團，發出聲浪擾人，更傳出涉及色情交易。2017年，1名表演者因擴音器造成噪音，被法庭判處罰款800港元，是鮮有的成功檢控個案，區議員坦言，現時檢控方式繁複，且不接受康文署外判保安作證人，變相縱容該批人士繼續製造聲浪。



網上經常有人上載各區公園大媽歌舞團表演片段，有身穿白色緊身衣的女子邊唱邊跳，與阿伯大跳辣身舞，阿伯隨後打賞利是；又有不少歌女衣着性感，與打賞的阿伯握手或飛吻等。



屯門區議員龍瑞卿認為，取消自娛區的安排實際上作用不大，因此類開檔搵食的大媽表演者活動範圍早不限於自娛區內。她擔心公園不久就回復原狀，惟目前檢控工作存在難度，法庭仍未接受場地保安作為證人，而真正的「使用遊樂場人士」在現場投訴又會承受莫大壓力；加上即使成功檢控，最高罰款只有2000港元，阻嚇力不足，促當局就實際情況簡化檢控程序。

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