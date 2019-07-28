探射燈：屯門公園清靜三幾晚　歌舞大媽又開壇

月初屯門公園大型抗議活動後，大媽旋即「歸位」，日前趁康文署人員巡視過後，多名歌女照樣開檔，公然接受打賞。多區歌聲四起，中環海旁短短100米有4檔開大喇叭表演，聲量超過100分貝；土瓜灣海心公園涼亭大媽日日開個唱，觀眾在亭內違規吸煙，保安在旁卻視而不見。立法會議員指目前法例存在灰色地帶，促請政府及早檢討堵塞漏洞。



日前下午2時，20多名康文署職員和保安在屯門公園內巡視，眾人約3時離開後，現場相對於以往「載歌載舞」場景略為冷清，自娛A、B區未見有人表演，但仍有幾檔大媽隨即「開壇」表演，其中1檔由2名歌女輪流獻唱，期間接受觀眾打賞，至傍晚6時估計收入已逾千港元。



大媽舞台遍布港九新界。中環海濱活動空間約100米距離內已有4檔歌藝表演，歌女引吭高歌，期間不斷有男士遞上利是或現金，聲量最高更達100分貝，有穿上火紅連身裙的歌女估計每小時收入達500、600港元。該歌舞團曾在旺角西洋菜街行人區演出，在屯門公園亦曾有表演。



土瓜灣海心公園涼亭內，歌舞團聲量亦高達90分貝，又有人違例吸煙，場地保安卻未有理會。居民馮先生表示，公園噪音問題持續多時，居民都已被嚇怕不敢走近。



立法會議員郭偉強表示，公園內不應出現收受打賞的歌唱活動，惟現時沒有適用於公園環境的噪音標準，前線人員亦難界定何謂滋擾。他認為，要處理多區歌舞滋擾問題，長遠需修改法例，促請政府及早檢討。



康文署發言人表示，過去1年，署方分別在屯門公園及海心公園接獲427宗及153宗因曲藝活動引致的噪音投訴。而因屯門公園兩個自娛區取消，署方已停止接受使用自娛區的新申請。



警方回應指，如有活動的聲浪過大對其他人造成滋擾，於警告後無作出改善，會考慮作出檢控。今年1至5月期間，屯門公園共接獲37宗噪音投訴，警方曾作12次勸喻或警告；海心公園接獲57宗噪音投訴，警方曾作43次勸喻或警告；而中環海濱活動空間一帶共接獲242宗噪音投訴，警方曾作134次勸喻或警告。

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