網民熱話：男童巴士小便膠袋變「尿袋」？網民：已經文明咗

雖然人有三急真的難忍，但亦要顧及公德心。前晚(26日)網上流傳一段片，有男童乘搭巴士時遇上急尿，在旁的父親讓男童直接在車廂內小便，過程中雖然以膠袋盛載尿液，未致弄污車廂，不過事後「尿袋」被直接掉棄在地上，未知是否有被帶走。



事發前晚9時，網民Peter Chan在Facebook群組「巴士的事討論區」上載一段影片及兩張相片，並貼文稱現場是來回上水及荃灣的九巴278x的車廂。從片中所見，一名男童乘車期間「急尿」，需即時解決，身邊父親拿起一個膠袋，讓男童小便。之後將載有尿液的膠袋綁緊。從照片中所見，這名男子事後將「尿袋」放在車廂一角。上載者發貼文，「裝完就咁放喺車度」。但片中並沒有交代男子最终有否將「尿袋」帶走。



網民對他們的行為有不同意見，有網民批評「教壞下一代」、「冇公德心」。亦有網民估計他們是內地人，揶揄稱，「已經文明咗」、「應該點讚，有膠袋，冇屙喺車上，進步咗」。亦有網民批評上載者「斷章取義」，「有冇攞落車先？」「如果有攞落車有咩問題？」



網民有話說：



馬汀：沒錢買尿布？

班長：應該報車長！

Anson Tam：如果有攞落車嘅，麻煩不要小事化大



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