修例風波：公務員隊伍內部分化　工會指同事想罷工

反對修訂《逃犯條例》導致社會嚴重撕裂。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早(28日)出席電台節目時表示，現時社會情況令人無法想像，公務員隊伍處於困難階段，內部出現分化。他透露，收到不少同事要求罷工或按章工作，他希望同事可緊守崗位服務市民，呼籲政府成立獨立調查委員會，以平息怨氣。



出席同一節目的中學校長會主席鄧振強則指，對於近日示威感到心情沉重，認為沒有解決迹象，教育界最擔心的是學生情緒受到困擾。他認為今次情況與2014年佔領行動不同，學生較多透過社交媒體自行討論，學校應盡力作情緒支援。



他昨日(27日)全日在元朗觀察，看到年輕人決心要「齊上齊落」，官員應多落區感受民意，而遊行人士叫「時代革命、光復香港」口號，反映他們認為自己正在做正義的事，可以付出任何代價。他希望政府成立獨立調查委員會，如不盡快解決問題，可能兩三代年輕人都不會再相信制度，認為和平理性無用，亦會質疑學校教導不用暴力解決問題的價值觀。



天文台前台長林超英就認為，必須成立調查或研究委員會，深入探討現時社會發生的事，由社會有地位和有公信力的人士擔任委員。他稱有些年輕人是連命都不要，認為政治問題應該政治解決，形容風暴不會「坐坐吓」就過去，呼籲示威者下星期應該「休息」一次，緩和情緒。