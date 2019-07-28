市區重建邁向規劃主導　H6 CONET融入地區文化

香港社區及樓宇老化，需要進行市區更新。發展局局長黃偉綸今(28日)發表網誌指，重建發展不能像橡皮擦般，擦去所有東西，然後自己把東西放進去。他以「H6 CONET」項目為例，市區重建局將中環中心地下的政府、機構及社區設施用地翻新及改做，把地區的歷史文化特色融入規劃之中，令「新」與「舊」融合，配合不同需要，凝聚社區。



「H6 CONET」佔地約2600平方米，在前土地發展公司開展中環中心項目時，劃作政府、機構及社區設施用地。2017年，市建局翻新及重新設計原有設施，塑造連繫社區、多元的社區空間，每日的訪客人數，由開幕初期每日約4000多人次，上升至目前超過8000人次，增幅超過一倍。展覽場地平均使用率高達八成以上。



市建局總監區俊豪介紹市區更新工作，由早期的「項目主導」，逐步邁向「規劃主導」模式，即「先規劃、後項目」，在考慮整體規劃布局和公共空間的設計時，先了解當區特色，讓地區元素和歷史建築，得以保育和傳承。



以卑利街/嘉咸街重建項目為例，嘉咸街上的百年露天小販市集是中環重要的地區特色，推行重建時，盡力保留街道氛圍，延續市集活力，如提供一個鮮貨零售中心，讓售賣鮮貨的商舖繼續經營。另一方面，市建局保育地盤內4棟戰前唐樓，即威靈頓街120號(永和號舊雜貨店)，以及依嘉咸街斜度而建的26A-C的外立面，讓當區特色得以傳承。