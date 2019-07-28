港故：工程師拍檔　冀用微縮模型留住舊時情

歲月往往在不知不覺間流逝，很多人很多事總是難抵變遷。他們的故事會慢慢褪色，又或是一個不小心，就這樣消失在生活中，但留下的是情懷。面對消逝，有人會用文字、用圖畫，紀錄消失前的那一刻，然後在幾年後的一個不經意，從這些憑證中想起那些舊時的情懷。



「我哋想將香港美好嘅事物留低。」業餘微型藝術家蔡璧龍(Ian)和何國添，就想用微縮模型，去留住香港的舊時光。



遲來十年的共同興趣



Ian和阿添是工程師同事，兩人相識了差不多廿年，平時都是談論公事為主。直到十年前，Ian在女人街買了一架迷你衣車，而阿添也買了一架。那時才發現原來大家有共同的興趣，兩人一拍即合，在外合租了一間工作室，利用公餘的時間製作微縮模型。



「業餘」微型藝術家



Ian和阿添並沒有學過製作模型，連紙黏土的經驗也沒有。他們笑說自己是邊玩邊學，對比其他微型藝術家製作的作品，他們的作品就像是「小學習作」。起初，他們只是用最原始的方法，動手𠝹紙去完成他們的作品，到後來，電腦切紙機、鐳射切割亞加力膠、蝕刻，再到3D打印，Ian驚嘆道：「原來世間有呢啲咁嘅技術。」



不斷學、不斷試。雖然他們說這只是業餘的娛樂消遣，但實際上，他們所投放的精力一點都不比正職少。他們會花上一、兩個月，甚至更長的時間去完成一個模型，更曾為了趕上展覽而通宵製作了幾個星期。阿添對着Ian笑道：「佢話佢試過一瞓醒，諗到一樣嘢，就會彈起身做。」



愈細緻愈像真



就在今年，他們用了兩個月的時間，完成了一個以藍屋為藍本的微縮模型。「原來佢有一個好得意嘅歷史背景。」阿添分享起他們從構思開始到製作完成的過程。從上網搜集資料，再多次到現場視察、量度，然後由Ian在電腦中畫設計圖，畫上每一個細節，定案後就開始買材料製作。



Ian表示：「呢個過程同我哋做工程差唔多，只不過成個比例縮細咗。」而正因為身為工程師，他們更會去留意現場設施的情況，譬如電箱電線的鋪排、水渠的位置、招牌受風化的狀況等。而本身知道設施分佈的地方與原因，也有助製作好模型中的細節。「愈多細節就愈像真、愈精彩。」這就是他們所相信的。



想留住往日美好時光



十年間，Ian和阿添製作了不少難分真假的作品，這些作品也曾在世界各地展出過。對他們來說，最大的滿足感就是觀眾分不清真假的那一刻。但除此之外，觀眾在作品中得到的感動，也是他們相當珍重的事。



Ian憶述一次在澳洲的展覽，有一位觀眾每天都會開車過來參觀。作品中的事物，便是那個觀眾小時候接觸過的事物：那些零食、那些玩具、那個當年所經歷過的場景。「真係會帶畀觀眾，一個好似係時光隧道嘅事，等佢返去以前嘅世界，勾起一啲特別係開心嘅回憶。」阿添也沉浸在回憶中。



但看着作品中的美好事物慢慢流逝，或早已消失。Ian和阿添都有很深的感受，特別是身為工程師的他們，在面對發展和保育的衝突時，阿添坦言，無論是社會還是科技的進步，很多事物都會被淘汰，例如他們所做的報紙檔模型，「好多嘢唔係你想留就留得住。」



Ian也嘆息說：「好多嘢都係，佢原本好地地喺度就無人珍惜，當要拆嘅時候，先覺得佢靚、需要保育。」也因此，Ian和阿添將來除了想藉微縮模型去保留香港歲月的痕跡外，也想製作一些香港具代表性的景點，或者捕捉不同人物、不同行業的神韻，向觀眾展示香港的特色，希望盡量在事物消失前，吸引外間的注意。



如何留住香港的美好時光？今集《港。故》用7分鐘，帶大家細看手指尖上的香港。



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