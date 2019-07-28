修例風波：侯志強否認官商鄉黑　指新界人亦是香港人

元朗上周日(21日)發生「白衫軍」襲擊市民事件，觸發昨(27日)「光復元朗」遊行，最終示威者與警方衝突收場。上水區鄉事委員會主席侯志強今(28日)出席一個論壇時指，不認同「官商鄉黑」勾結的指控，指新界人亦是香港人的一分子，「保鄉衞族」說法令人誤解，「新界人冇呢個諗法，都冇人衝擊(村民)，何來保鄉衞族？」但他指自己當日不在場，未能擔保是否完全無鄉事派人士參與襲擊。



被問到昨日南邊圍外有私家車被發現藏有大量藤條、木棍等武器，侯回應指「唔知咩人有咩用心」，亦不猜測是否有人要嫁禍鄉紳，希望警方可調查個水落石出。



網傳影片顯示立法會議員何君堯當日與懷疑施暴者握手打氣。新界鄉議局研究中心主任薛浩然認為，何的行為是鼓吹暴力，認為對方應清楚解釋為何當日會做出有關行為。他認為，政府應就連串遊行示威風波作獨立調查，檢討為何造成今日局面。



「光復元朗」遊行申請人鍾健平認為，元朗的無差別攻擊已屬恐怖襲擊事件，要求當局就此另設立獨立調查委員會。他認為，警方反對昨日遊行，令情況更混亂，又指有影片顯示昨有催淚煙波及安老院，批評警方稱無將催淚彈射上老人院的講法是「擘大眼講大話」。



對於連續兩日遊行申請被拒，立法會議員林卓廷憂慮警方日後會繼續反對遊行申請，促警方實事求是，不應無故拒絕申請。他指，將在周二(30日)連同其他721事件中的遇襲者及目擊者與港鐵開會，希望港鐵解釋當日採取了甚麼緊急應變措施，以及了解保險賠償等事宜。