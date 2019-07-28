修例風波：眾志引述文件　質疑警用催淚煙戰術錯誤

昨日(27日)元朗遊行中，警方多次使用催淚煙。香港眾志今日(28日)在Facebook稱，有前警務人員希望透過他們公開一份警方戰術文件，而根據眾志上載的文件，現場高級人員使用催淚煙時，須考慮幾點因素，當中包括風向，指「風速及漩流可能受到地勢之影響，即街道兩旁圍着高層之建築物會引致漏斗效應，相互影響催淚煙擴散之模式」，文件又提及淨化程序，指「淨化曾被過量CS(即催淚煙)感染之人、車或建築物是非常困難但亦非常重要」。



眾志質疑警方昨在元朗靠近民居及老人院區域施放催淚煙，「險象環生，犯上戰術錯誤」，又批評警方把催淚彈「射向民居、鐵路軌、西邊圍村旁邊河道等」，嚴重影響當區市民健康，惟未見警方有任何行動協助或指導居民淨化沉澱的化學物質。



文件另有提及，「在場之高級人員須確保當向人群使用催淚煙時需留有逃走之路線。此點非常重要。群眾如無逃走之機會則不應向其使用催淚煙，因群眾會產生恐慌而盲目地向人襲擊」，眾志因而質疑，警方在6月12日中信圍困事件中，是「對催淚彈的徹底誤用」。



另外，有傳媒拍得警方昨日疑持有過去未曾使用過的裝備，而根據該份文件，該件裝備為「胡椒煙霧噴射器」，可用以快速散發大量刺激或活動緩慢煙霧，同時配備可控制催淚煙濃度功能，「催淚煙噴射器的發電機是以脈衝式飛機引擎驅動，能於26秒內噴射出10萬立方米催淚煙」。