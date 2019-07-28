修例風波：美眾議員批港警暴力　華外交部駐港公署：睜眼講大話

美國國會眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）日前就港鐵元朗站事件，譴責警方暴力對待民眾，令香港在管治和司法方面的國際聲譽蒙污。中國外交部駐港公署發言人周日（28日）發聲明，對此表示強烈不滿和堅決反對。



聲明中指，香港法治指數的全球排名，從1996年的60多位躍升至去年的16位，高於美國現時排名，質疑恩格爾有何資格批評香港的狀況。文中亦指，美方從未有政客批評及關心過殖民時期的香港，現時卻說三道四，污衊中國政府削弱香港的自由與權利，是「睜着眼睛說瞎話」。



另外，香港警隊在處置有關暴力事件時，展現極大克制與隱忍，體現了高度的專業水平。相反，美國紐約前幾天發生市民向警員潑水的事件，美國政府及警方齊聲譴責，表示「無法容忍」，認為美方無權批評香港的問題，敦促停止干涉香港事務和中國內政。



文中又批評香港的激進分子肆意妄為，衝擊毀壞立法會大樓、暴力襲擊甚至嚴重咬傷執法警察等違法行徑，是嚴重破壞香港法治、公共秩序與安全，公然挑戰「一國兩制」的底線。