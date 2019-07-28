修例風波：元朗警民衝突　警指迄今拘13人

「光復元朗」昨日(27日)由非法遊行演變成大規模警民衝突。警察公共關係科高級警司余鎧均表示，就昨日的元朗衝突，警方至今拘捕13人涉嫌干犯組織未經批准集結、非法集結、藏有攻擊性武器襲擊等。余重申，就今日(28日)港島區遊行活動，警方並無禁止在中環遮打花園集會申請，但反對畢打街、干諾道中到中西紀念公園遊行申請，藉此呼籲若市民堅持參與是違法行為。



余指出，向警方申請昨日元朗遊行的鍾健平明知上訴失敗，在警方發出反對通知書下仍出席活動，根據昨日他受訪的片段與言論，警方有合理理由將他拘捕。對於有傳媒拍攝到速龍小隊使用加裝了金屬環的高殺傷力「改裝警棍」，他強調，警方在購置裝備上有嚴謹的指引，會跟進事件，但她無回應是否有警員需要停職調查。



至於流傳有老人院被警方所發射的催淚煙擊中，余重申催淚煙射上簷篷的位置並非屬於老人院，另亦已到附近老人院舍聯絡，證實沒有長者因吸入催淚氣體不適送院。被問及未來會否再發不反對通知書，余稱會因應情況作出安排；至於會否向内地駐港部隊請求支援，她則指，香港警方有信心及能力處理問題。