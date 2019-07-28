政Whats噏︰肥彭又回魂　指指點點捱批

末代港督彭定康(肥彭)陰魂不散，香港回歸已經22年喇，但係佢仍然不時對香港事務指指點點。肥彭接受訪問時，就批評現任特首林鄭月娥政治上並唔出色，又叫林鄭要就修訂《逃犯條例》引起嘅風波成立獨立調查委員會，話對林鄭嚟講，依家補救都唔係太遲咁話喎。有時事評論員指，肥彭已過氣22年，佢當時亦非出色領導人，唔應該對林鄭工作說三道四，亦唔應該再對香港內部事務指指點點。



修例引起社會激烈衝突，林鄭月娥早已「跪低」宣布暫緩修例，又話條例草案已「壽終正寢」，但風波至今並未平息。肥彭接受網媒訪問時就話，假如佢係林鄭就會講得更清楚，話有關條例草案唔止「壽終正寢」，而係入土為安。然而，反對派要求嘅係政府宣布撤回草案，唔用「撤回」字眼，反對派都未必收貨，肥彭講嘅分分鐘都係死橋。



肥彭又話，佢會成立一個公開、透明嘅獨立調查委員會研究抗議示威背後嘅原因，警方如何處理示威活動等，又話獨立監察警方處理投訴委員會並非一個合適及有足夠份量嘅機構可作有關調查。佢仲想當年，講自己曾被委派成立獨立委員會調查北愛爾蘭警方被指濫用武力問題，當時開咗近40場公開會議，覺得香港都需要一個類似嘅過程。



對於元朗近來因修例發生暴力衝擊事件，肥彭就話他對市民反對修例嘅激烈程度並唔感到意外，又形容修例係愚蠢做法，政府應該只針對台灣殺人案。佢仲話，回歸22年一直冇修例，香港相安無事，1997年前同後，中港兩地冇引渡安排，並非如林鄭所講係「漏洞」、「錯誤」，而是有意嘅安排。



時事評論員陳雲生就批評肥彭唔應該對林鄭及香港內部事務說三道四、指指點點，質疑肥彭回歸後冇咩嘢做，又冇重要角色，所以就不甘寂寞、「刷存在感」。陳又質疑，肥彭作為末代港督，但當年一直未有處理有關修例問題，係要處理但又唔處理，喺政治道德上係唔應該評論香港修例問題。