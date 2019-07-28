青年強迫症患者忌過份遷就　社工倡給予鼓勵和自尊

每50人便會有1人患上強迫症，患者會因病出現強迫思想及行為，如不停洗手、洗澡甚至強迫身邊人一起進行強迫行為，並伴隨着焦慮情緒，卻求助無門。有社工分享指，家人的支持及建立患者的自尊感對青少年患者尤其重要。



浸信會愛羣社會服務處精神康復者家屬資源及服務中心註冊社工林翠琼指，青少年強迫症的成因很多，尤其容易因與家人發生衝突引發病症。林表示，家人照顧強迫症患者時切忌過份遷就，或會招致反效果，建議家人應多理解患者，並多鼓勵患者，建立他們的安全感和能力感。



患者家屬梁妙荷分享指，其女兒自11歲起患上強迫症，發作時會不停飲水，又強迫媽媽不斷對她說「晚安」。梁坦言，一開始常與女兒發生衝突，直至有一次女兒向她表示「媽媽你唔幫我就冇人幫我」後，梁遂與女兒坦誠相待，重新建立互信關係，又常常鼓勵她參加海外遊學團，增強她的能力感。梁指，目前女兒的病況穩定許多，只有在考試前才會出現焦慮的情況。



林翠琼補充，除了家屬的支援，患者可參加相關機構提供的「強迫症自助教育課程」，進行緩和的接納及承諾治療，未來會在今年10月再開一班。