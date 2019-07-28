修例風波：港鐵車長擬罷工　網民支持癱瘓「鐵」「陸」交通網

港鐵西鐵線元朗站上周日(21日)發生白衫軍襲擊市民事件，港鐵處理手法遭批評。有港鐵車長疑不滿被「祭旗」，正醞釀後日(30日)發起罷工，要求港鐵因應控制中心方面決策失當公開道歉及回應。另有傳網民為表支持，疑於同日早上發起「全港大塞車」行動，私家車將適時慢駛甚至停車，癱瘓「鐵」、「陸」兩大交通網。



繼近千名港鐵車長聯署要求港鐵回應後，今再有傳若港鐵明日(29日)前未有回應元朗暴力事件，車長將於後日(30日)發起所有鐵路線大罷工。消息引來極大迴響，除有傳網民計劃於同日發起「全港大塞車」行動，於早上7時30分駕駛私家車上班時適時慢駛至停車外，更有網民疑在同日於港鐵調景嶺站發起不合作運動，以令車長們更有決心罷工。



除港鐵車長外，港鐵500名車站職員亦聯署要求港鐵回應四大訴求，包括釐清各部門在事件上的責任；要求公司事務部主管、負責回應傳媒的職員負責；向警方追究責任及要求警方回應若日後發生同類事件，港鐵應如何應對，及要求管理層與前線員工制訂及商討往後遊行的安全措施及相應培訓。



市民李小姐指，「最好唔好」有罷工情況出現，因此舉會影響市民返工，且成效不大。她認同政府應聽從民意，應盡快成立獨立調查委員會查清所有衝突事件。



大學生陳小姐則支持港鐵車長發起罷工行動，但認為政府不會因此作出回應。被問及是否擔心罷工影響民生時，陳指影響應不及地鐵經常出現的信號故障大。另一大學生安先生認為，受罷工行動波及的市民會因而更了解反修例事件，令社會大眾更關注。而67歲的退休人士關女士則認為罷工是以錯誤的方式表達訴求。