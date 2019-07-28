修例風波：建制泛民各發聯署聲明　分別譴責元朗示威者及警方

「光復元朗」遊後昨(27日)演變成激烈警民衝突，元朗催淚煙四起。立法會建制派議員今日(28日)發聯署聲明，強烈譴責大批早有配備的示威者堵塞元朗大馬路，於南邊圍、西邊圍村外及元朗警署外非法集結。民主派議員亦發出聯署聲明，批評警方不專業、欠操守，以近報復姿態向市民濫用武力，蓄意製造武力懸殊的對峙局面。



24名民主派立法會議員發出的聲明，強烈譴責警察再次濫用不合比例及可致命武力，令昨日元朗儼如供警方發洩的私人野戰場，聯署又質疑群眾明顯已在疏散時，警方仍不斷用武器，多次主動攻擊人群，有製造混亂以至挑釁示威者之嫌，行為罔顧市民生命安全。聲明又指，政府必須成立獨立調查委員會，以制衡狀似失控的警隊。



建制派39名立法會議員其後的聯署聲明，批評示威者經警方多次及長時間呼籲，亦不肯自行離開，更向警方防線拋磚頭、硬物、油漆彈及燃燒物等，並破壞警車及道路上的設施，這些非法集結及暴力行為是完全漠視法紀，嚴重破壞社會安寧，故強烈要求所有示威人士保持理性，不再施以任何暴力衝擊及破壞，並要求警方嚴肅跟進，懲處違法人士。