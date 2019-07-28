修例風波：警干諾道西及西區警署對出放催淚彈　橙旗警告開槍

【19:46】警方再在德輔道西投擲多枚催淚彈。



※收看直播，請按下面連結︰

https://tv.on.cc/newslive/



【19:40】警方指，正在西區警署附近一帶馬路包括德輔道西及干諾道西，由西面向中區方向進行驅散行動，並施放催淚煙，籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。警方在驅散行動前已與附近一帶大廈管理處加強聯絡，提醒警方可能作出的行動。



【19:29】信德中心對出干諾道西再放催淚煙，警方與示威者於德輔道西電車路之間對峙。



【19:12】西區警署外一帶馬路，警方再舉黑旗，並施放催淚煙。中區警署外亦施放催淚煙。



【19:04】警方指晚上約7時，一批示威者集結在西區警署附近一帶馬路，向警察防線投擲磚頭，警方現正由西向東進行驅散行動，並施放催淚煙，呼籲在場人士盡快離開，市民如非必要，切勿前往有關地區。



【19:03】警方於干諾道西舉起橙旗，現場消息指警方曾開槍。



【19:02】西區警署外警方施放催淚彈，有地方冒煙。警方向前推進並拆走示威者鐵馬。



【18:56】示威者於干諾道西推進，警方舉起黑旗，並施放催淚彈。



【18:49】警方再向西邊街呼籲，要求示威者立即離開，稱德輔道西有人非法集結。



【18:40】警方與示威者對峙逾1小時，西邊街聚集的示威者愈來愈多。



【18:34】正街有示威者拆磚。一批載有防暴警的警車駛到中區警區旁空地集結。



【18:00】香港眾志成員林朗彥遭警方帶到路邊搜查。



【17:54】警方速龍小隊在西邊街戒備。



【17:44】防暴警察與示威者於西環中聯辦附近一帶馬路對峙。威利麻街附近有示威者拆水馬。



【17:28】警方在德輔道西舉黃旗，警告遊行人士勿越封鎖線，並指集會是未經批准的集結，要求立即停止，呼籲向金鐘方向離開。



【17:22】干諾道西近中聯辦有防暴警察戒備。有示威者已到干諾道西。



反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民今日(28日)再發起中上環遊行，下午約3時起部分市民由原先在遮打花園集會變成走出馬路，並陸續行到銅鑼灣及金鐘灣仔一帶，部分集會人士更向西環方向進發。



近下午6時，陸續有示威者沿干諾道西行往中聯辦方向行走，西邊街近西區警署一帶更有不少市民聚集並有示威者陸續搬鐵馬到線前。同時，有配備盾牌的防暴警察及速龍小隊於中聯辦外一帶馬路布防。警方多次廣播，呼籲西邊街的示威者離開現埸並表示示威者正參與非法集會，呼籲散去。