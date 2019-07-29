修例風波：中上環一帶漸趨平靜　多人在警押送下到瑪麗求醫

【00:17】政府發聲明稱，昨天（28日）自下午開始有市民在港島不同地區進行未經批准的集結，其中在上環及西環一帶有激進示威者作出暴力行為，包括向警務人員擲磚、縱火，甚至以載有燃燒中紙皮的手推車推向警方防線，對警務人員以至其他市民構成危險。激進示威者目無法紀，以暴力破壞社會安寧，我們予以強烈譴責，會繼續全力支持警隊嚴正執法，遏止所有暴力行為，盡快回復社會秩序。



此外，在銅鑼灣有市民佔據馬路，更有人破壞公物，設置路障阻塞交通，嚴重影響巴士及電車等公共服務。該等行為不但違法，亦對其他市民造成不便，我們對此表示遺憾，並再次呼籲市民表達意見時應和平理性，不應以身試法。



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周日(28日)的中上環遊行與集會，一如過去數周遊行一樣，演變成大型衝突收場。警方與示威者在西環、上環及中環一帶激戰，催淚彈橫飛，槍聲夜後響徹西區。在警方展開兩階段驅散行動下，示威者在接近午夜時份大致散去。



另外，至少6名疑似示威者在警員押送下到瑪麗醫院求診，他們大部分人傷勢不太重，全部清醒，只有1人需由病床運送。同時，1名電視台攝影師亦有採訪期間受傷，到瑪麗求醫。