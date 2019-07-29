僭建海上橋疑獲包庇　海事處半月不執法捱轟

海事處做事敷衍有法不執，發現近半個月仍懶理非法「海上橋」！屯門青山灣泳灘旁邊驚現一條目測有逾20米長的浮橋，連接在海中停泊的遊艇及停靠在岸邊的海鮮漁船，懷疑充當「流動海鮮市場」營運。海事處分處距離現場僅約300米距離，卻視若無睹，僅稱本月17日已發現非法浮橋，並要求擁有人清拆，但有救生員表示，該浮橋昨仍屹立在海面上，更不時有工人上橋加建扶手及欄杆等。有立法會議員批評海事處執法不理想，關注團體直斥海事處失職，「眼皮下都包庇縱容建築條橋」。



青山灣泳灘位於青山公路旁，鄰近屯門避風塘，背靠三聖邨，附近海域岸邊更有海事處屯門海事分處，該處近日有海鮮商戶非法僭建海上浮橋，記者本月18日到現場視察，發現該橋長逾20米，共分兩段，連接海鮮漁船、岸邊及一艘遊艇，不時有人在浮橋上經過，疑似運送物資到遊艇上。據附近當值的救生員透露，涉事遊艇已在該處海域徘徊近一個月，而本月10日左右，更停泊在現時位置不動，其有人築建該條非法浮橋。



海事處回應本報查詢時指，該處人員本月17日已發現有關浮橋，並展開調查，最終確認為非法浮動構築物，又指已向該浮橋的擁有人發出書面指示，要求在限期內自行移除有關浮橋，否則該處會按既定程序移走及處理該非法浮橋，正密切留意及跟進情況。



不過，有救生員昨日向本報透露，有關浮橋至昨日仍在海面屹立不倒，更稱仍有工人不時在浮橋上加裝扶手，又上船進行懷疑是裝修及維修工程，未見有清拆行動。他指，得悉曾有市民向海事處投訴，海事處才派人來視察及拍照，「之後冇乜點理解」，即使有要求清拆，至今仍不見有清拆行動。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌批評，海事處執法效率不理想，促其盡快移除有關浮橋，又稱屯門青山灣一帶多年來有漁民反應泊船設施不足，認為海事處至少應向決策局提出有關問題。「廿三萬監察」發言人王國興亦批評海事處失職，已有市民投訴，該處亦鄰近屯門分處，質問該處：「肉眼睇到，都仲縱容佢進一步加固、美化條橋？」



根據《船舶及港口管制條例》第313章，除非獲得海事處處長書面允許，否則任何人士不得在香港水域內敷設、放置、豎立或維持港口設施或任何浮動構築物，海事處處長可發出他認為適當的指示，以移走、移動或修改任何非法構築物。