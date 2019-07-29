機電署利用VR訓練員工　如身歷其境學習維修

近年虛擬實境（VR）技術興起，機電工程署總部大樓內設立的互動學習中心去年九月正式啟用，首度利用虛擬實境科技培訓見習技術員。該中心佔地約場八百平方米，逾七百名學員可在安全環境下練習各種機電設備的維修、保養等工序，增加培訓效率。技術員即使不在崗位上也可不時練習，加深記憶，設施運作亦不會受影響。



盧家樂一六年加入機電署，擔任見習一級技術員，培訓期間被派往不同政府大樓，進行維修保養訓練。他對啟德郵輪碼頭的機電設施深感興趣，尤其是登船橋，但它位於禁區，一般見習技術員難以進入。但機電署自引入虛擬實境訓練系統後，他便有機會預先熟習登船橋維修保養步驟。「系統會發出安全指引如扣上安全帶，並顯示安全扣位置，引導我們按部就班完成程序。工多藝熟，日後若實地受訓，自然得心應手。」



機電署高級工程師關嘉文指，中心設置全息影像及三維投影訓練設施，可顯示機電署總部、港澳碼頭和天水圍醫院等政府建築物的機電設施和裝置，同時列出規格和結構圖等資料，方便導師講解，學員也更容易掌握。中心也添置了兩台洞穴式自動虛擬環境系統，利用建築信息模擬資產管理系統，繪製兒童醫院和天水圍醫院的虛擬環境，令學員有如身歷其境，促進學習設施維修及保養的技巧。