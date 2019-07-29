修例風波：示威者打游擊　兵分兩路反轉港島

非法遊行無目的在港島東西亂闖，癱瘓半個港島交通，商戶齊落閘避禍！反修例人士昨在中環遮打花園發起集會，惟最終卻演變成毫無目的「暴走霸路」非法行動，示威者兵分兩路迅速佔據銅鑼灣至西環一帶主要幹道，沿途商戶紛紛提早關門免遭殃及。示威者其後快閃四處塗鴉，例如在金紫荊廣場地面寫上「光復香港、時代革命」。因應中上環一帶的激烈衝突，澳門亦在傍晚六時宣布，暫停澳門來往上環航班。



反修例人士原定昨午在中上環發起遊行，惟警方反對遊行申請，僅對有關在遮打花園集會發出不反對通知書。是次遊行申請人劉頴匡拒絕簽收有關通知書時，預計是次集會人數約二千至五千人，若市民自發遊行，他會支持，亦未評估被捕風險，認為若鼓勵市民遊行屬違法，就「即管就拉我」。



至下午三時，約五百人抵達遮打花園，約十分鐘後，現場附近的馬路有數名警員截查車輛，隨即引起市民不滿，部分示威者趁機衝出馬路，佔據德輔道中電車路及部分行車線；其後向金鐘方向進發，有別於原定遊行路線，即由中環往上環中山紀念公園。同時，集會現場宣布，已有不少人離開集會去「行街」，呼籲市民要衡量相關法律責任。



示威者一路向銅鑼灣方向推進，經過之處例如金鐘道及軒尼詩道等道路均被霸佔。至下午約四時廿分，示威者已抵達銅鑼灣怡和街一帶，期間有示威者高舉寫上「停」字的旗號，示威者終停下腳步，席地而坐。而部分在遮打花園集會人士卻開闢另一條路，往由西環方向進發，且一直霸佔馬路而行。至下午五時許，示威者人士抵達干諾道西近正街一帶，而警方則在西邊街一帶築起防線，雙方對峙至傍晚終爆發衝突。



示威者霸佔的幹道東至銅鑼灣怡和街與百德新街交界，西至正街與干諾道西，令半個港島路面交通陷入癱瘓。除道路不通外，受影響地區商戶因應過去一個多月「經驗」，例如大型百貨公司、連鎖電器店及食肆，均早已關門，部分商戶則見到示威者始拉閘，以免殃及池魚。



約二、三百名示威者在下午五時前往灣仔入境事務大樓、稅務大樓及金紫荊廣場，進行快閃塗鴉，其中示威者一度沿港灣道進入會展，再走到金紫荊廣場，並在地上噴上「光復香港、時代革命」字句。基於中上環地區連續兩個周日均被示威者佔領，澳門海事局傍晚宣布，澳門往來香港上環的海上航班暫停服務，澳門尾班船已於傍晚六時開出，上環往澳門尾班船將於晚上七時開出。