東方日報A1：火燒紙皮車推向警防線　多區築路障橋上掟路牌

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮愈演愈烈，繼上周日（21日）中聯辦遭示威者突襲、國徽受辱後，昨日上環非法遊行再度以中聯辦為攻擊目標，進一步衝擊一國兩制。警方在中聯辦前築起防線，令示威者未能接近中聯辦，只能在外圍聚集。晚上近七時警方開始由西向東的路線驅散示威者，沿途發射數以十計的催淚煙及橡膠子彈，示威者則不斷後退，不時向警方投擲磚塊，甚至製作紙皮火燄手拖車衝擊警方防線。多名示威者在警方清場期間被拘捕，有示威者更被打至頭破血流。鑑於本港局勢緊張，國務院新聞辦公室將於今日「罕有地」在北京舉行新聞發布會，闡述對香港當前局勢的立場和看法。



清場行動一直持續至午夜時分仍未結束，醫管局表示，截至昨晚十時，有四名年齡介乎十八至五十歲的男子送往瑪麗醫院，現時情況穩定。



香港自一九九七年回歸以來，鮮有示威遊行在沒有不反對通知書下進行，但因反對修例而引發的示威浪潮至今愈演愈烈，每次均演變成大規模的警民流血衝突外，前日及昨日的元朗及中上環遊行，均在警方發出「反對通知書」下以非法形式進行，且獲大批市民參與，令相關的遊行集會制度變得名存實亡。



示威者不但無視遊行的合法性，更再度以中央駐港機構中聯辦為攻擊目標，並重施上周日聲東擊西的伎倆，欲擾亂警方部署。而警方昨早有準備，在中聯辦前方、即西邊街與干諾道西布下防線，示威者眼見突擊失敗，傍晚起與警方成對峙局面。對峙期間，示威者準備鐵通、竹枝及路牌作盾等武器。



接近晚上七時，天色昏暗，集結在干諾道西及德輔道西的示威者向警方防線投擲磚頭，警方舉起黑旗，命令示威者立即離開不果後，隨即施放多枚催淚煙，示威者於是向上環方向撤退。其後速龍小隊加入清場行動，揮動警棍驅散人群，制服十多名示威者，有示威者即場被打至頭破血流。港鐵在晚上宣布，八時起西營盤至堅尼地城的港鐵列車服務暫停。



警方不斷向東推進及施放催淚煙，示威者在晚上八時許已退至上環西港城一帶，期間有人以火槍焚燒一架手推車上的紙皮，並推向警方防線還擊，但力度不夠，在防線前停定。其後有消防員到場將手推車的火種救熄。除首次出動紙皮火燄手拖車外，有示威者自製弓箭還擊，又有傳警員被示威者投擲鏹水彈濺中，整條褲即出現一個個被腐蝕的小洞。



直至晚上九時許，示威者未有因警方猛攻而散去，反而較早前在銅鑼灣佔路的數百名示威者前來增援，並在干諾道中與林士街一帶集結及築起多個路障。部分人在環球大廈對出的德輔道中電車路掘起路軌的石塊傳遞予前方。警方除在地面進攻外，更佔據干諾道中上方的天橋，上下施放催淚煙夾擊示威者，速龍小隊亦再度加入，並亂棍毆打示威者，多人迅即被制服在地上，部分人甚至昏迷不醒。



晚上十時許，示威者突然反擊，在干諾道中永安百貨上方的行人天橋朝下方的警方防線投擲大量雜物，包括路牌、石頭等，多名警員即舉起長盾阻擋。至十一時，防暴警察向示威者推進及施放催淚煙，並從多方面包抄示威者，示威者不斷後退，至午夜完成驅散行動。



修例風波未平息，示威流血衝突不斷，港府管治淪喪。有消息指，國務院新聞辦公室昨發出記者會預告，稱今日下午三時將在北京舉行新聞發布會，闡述對香港當前局勢的立場和看法，會安排全程英文口譯。



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