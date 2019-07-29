民望長期墊司底　鄭被批德不配位

律政司司長鄭若驊在政府修訂《逃犯條例》一事上被指解說不足，甚至失職，而她個人亦其身不正，負面新聞一籮籮，涉僭建、秘撈、瞞報利益等，惟對於正職卻是「避得就避」，民望長期墊「司」底。有立法會議員批評鄭若驊只識狡辯，不知悔改，又質疑其品格和做法有問題，誠信破產，不配做司長。



鄭若驊以配偶身份被視為與丈夫潘樂陶共同持有市值逾十一億元的股份，鄭雖然聲稱並無直接利益，但夫婦間涉遺產問題，故亦屬利益一部分，鄭若驊作為律政司司長理應「比白紙更白」，清楚地申報利益，但她卻「走罅位」，未有以身作則，以灰色地帶作下台階，做法等同瞞報，令市民不再信任司法制度。鄭的說法更被轟是慣用伎倆，如僭建事件中鄭亦稱僭建物並非由她興建，推說是丈夫興建，與她無關，有立法會議員揚言會研究在立法會復會後要求鄭到立法會交代股份事件。



鄭若驊負面新聞多多，惟對於正職卻是「避得就避」，甫上任即爆出寓所僭建醜聞，及後又因「放生黎智英，唔告梁振英」而捱轟，壹傳媒黎智英二○一四年公然參與違法佔領行動，至今未被檢控，黎前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，律政司亦未提出檢控。



此外，鄭若驊作為《逃犯條例》修例的主要推手，竟拒絕會晤法律界作解說以增強溝通，立法會保安事務委員會「五次開會四不出席」，被外界嘲笑為「避政司司長」。她令政府失去話語權，招致慘敗，更引發至今一發不可收拾的政治風波及社會嚴重撕裂。



其身不正的鄭若驊醜聞纏身，法治一直不得彰顯，民望更長期低殘墊「司」底，更屢創新低。鄭若驊七月份最新民望，是三名司長中評分最低，僅得二十一點六分，亦是同類調查歷來最低的官員評分，而鄭的反對率更接近七成。



立法會議員郭家麒批評鄭若驊只識狡辯，社會對高官誠信要求很高，但鄭並無就事件認錯或道歉，可見她不認為自己做錯，不符合公眾期望。律政司司長負責檢控工作，亦是行會成員，質疑鄭的品格和做法有問題，根本不配做司長，亦令香港法治受損害，外界會質疑律政司如何能把關。