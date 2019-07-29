應告唔告修例一鑊泡　涉僭建秘撈無限瞞報

律政司司長鄭若驊上任以來醜聞不斷，繼涉僭建秘撈後，近日再爆出瞞報醜聞，鄭若驊以配偶身份，被視為與丈夫潘樂陶共同持有旗下上市公司逾十一億元的股份，但鄭從未向政府申報。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評鄭若驊涉隱瞞潛在利益，有違公職人員操守，批評她過去沒有政績只有醜聞，在修訂《逃犯條例》工作中更成為社會撕裂的罪魁禍首。受訪者又認為鄭若驊失職，已淪為政府的負資產，應問責下台，政府繼續用人不當，只會自尋末路，累死香港。



繼早前被揭發涉於在任期間仍參與三宗仲裁案，惹來「秘撈」之嫌後，鄭若驊再被揭是其丈夫潘樂陶旗下上市公司安樂工程的股權共同利益持有人，市值逾十一億元，但未有向政府申報。安樂工程於七月十二日掛牌上市，惟相關上市文件並未有披露鄭為共同利益持有人，僅披露潘透過信託基金The Otto Poon Family Trust持有安樂工程約六成三股權。根據聯交所權益披露資料顯示，鄭以配偶身份，於上市當天被視為與潘樂陶共同持有安樂工程八億八千九百股或約六成三股份。而鄭若驊卻重申，自己並無股份的實際利益，亦無權處理股份，故毋須申報。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百七十九名十八歲或以上市民，結果顯示，對於鄭若驊被視為丈夫旗下公司的股權共同利益持有人，卻無向政府申報，六成七受訪者批評其誠信及道德破產；一成七斥她瞞報一單接一單；一成一轟處理手法粗疏。



鄭若驊辯稱無實際利益，故毋須申報，四成三受訪者轟是隱瞞潛在利益，有違操守；三成批評她砌詞狡辯，有違公眾期望；兩成一質疑她藉着灰色地帶賺到盡。



不少行會成員主動申報配偶利益，鄭若驊卻以不涉實際利益為藉口，無申報丈夫新購入豪宅，四成三受訪者直斥她沒有政績，只有醜聞；四成轟她態度傲慢，重施故技；一成四批評她政治敏感度不足。



鄭若驊在修訂《逃犯條例》工作解說不足，造成政治風波連場衝擊，三成五受訪者指她是社會撕裂的罪魁禍首；三成一形容鄭若驊淪政府負資產；兩成九斥她不務正業，不稱職。



壹傳媒黎智英涉嫌違法佔中又刑事恐嚇東方記者，以及三十九名佔中搞手，律政司均未檢控，三成五受訪者炮轟，是姑息養奸，累死香港；兩成二斥空談法治；兩成轟淪為黑惡保護傘。



鄭若驊自上任以來醜聞多多，又不斷引爆民怨，民望屢創新低，六成一受訪者指出，她應問責下台；兩成批評政府用人不當，自尋末路；一成四批評她其身不正毀政府公信力。



綜觀情況，大部分受訪者不滿鄭若驊醜聞一單接一單，屢次瞞報利益又砌詞狡辯，有違公眾期望，又批評鄭若驊不務正業，空談法治，誠信及道德早已破產，需要問責下台。