Dr.東：慢性蕁麻疹會引致血管性水腫　損呼吸危生命

慢性蕁麻疹變得嚴重，或會引致血管性水腫，危及性命。39歲許小姐便是其中一人，2012年開始出現蕁麻疹，更擴至腳、頸、額頭、臉部等，臉部更如「關公」一樣，又紅又腫，更不幸地出現血管性水腫，影響生活，及後使用奧馬珠單針對對抗誘發蕁麻疹免疫蛋白，才開始紓緩病情及逐步改能改善。醫生提醒，血管性水腫發生在喉嚨、舌頭或肺部時，或會影響呼吸，危及性命，因此不容忽視。



任職護士的許小姐，過往並沒有敏感症狀或蕁麻疹，她不以為意，心想只是普通的「風癩」，及後擴至腳、頸、額頭、臉部等，十分痕癢。她在某天醒來，出現血管性水腫，臉部十分浮腫，更紅得發橙，而且隔天出現一次，十分困擾。



由於病情嚴重，許小姐求診後，醫生替她注射皮質醇以減輕臉部腫脹問題，但血管性水腫問題仍隔天出現，全身出現蕁麻疹，病情令她無法入睡，曾需要醫生處方安眠藥。在尋找治療方法期間，她每天需服用十多粒抗敏感藥、口服類固醇，但病情仍未有改善。



奧馬珠單抗在2015年獲准在香港使用，許小姐首次注射後，病情已明顯改善，翌日醒來時，大部分蕁麻疹已退去，只餘下兩、三粒蕁麻疹，臉部再沒出現血管性水腫，進行六次療程可停藥，目前病情穩定。