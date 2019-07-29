Dr.東：風瘌不宜亂塗薑汁醋酒　用藥控免疫球蛋白見療效

俗稱「風瘌」的蕁麻疹，令皮膚又紅又痕，患者十分苦惱。當施藥後未能治療，有患者會轉用民間偏方，例如使用百酒加醋或薑汁塗抺皮膚，亦有患者大量使用類固醇藥膏，希望加強療效。有皮膚科專科醫生指出，以上方法只是針對表皮層，並未從源頭解決經常復發的問題，胡亂外敷更有機會引發其他皮膚問題。現時新藥物奧馬珠單抗能針對誘發蕁麻疹的免疫球蛋白，從而治療病情，有機會控制徵狀。



皮膚科專科醫生陳湧表示，蕁麻疹是常見皮膚問題，會有皮膚腫脹、大小不一的環狀紅斑和疹塊痕癢，主要成因包括食物致敏原，如雞蛋、牛奶、花生等，壓力、情緒、免疫系統或藥物。如屬急性蕁麻疹，這些徵狀會廿四小時內消退，若相關徵狀每天或經常出現，而且持續六星期或以上，便有機會患上慢性蕁麻疹。



慢性蕁麻疹分為自發性和誘發性，當中自發性並沒有任何特定外在誘發因素，多發生於20至40歲人士。當體內免疫球蛋白IgE濃度高，黏上肥大細胞後受刺激，細胞會釋放組織胺炎及炎症因子，可引致風疹塊、血管性水腫和痕癢。



陳湧說，目前治療蕁麻疹的方法，是服用第二代H1型抗組織胺藥物，但有研究指出，42%患者使用抗組織胺後1年，病情並無改善。當藥物未見效果時，有患者就會轉用民間偏方控制病情，或跟隨網上教學指示，不讓患處吹風，因此夏日炎炎仍穿着厚重衣物，但蕁麻疹是自身免疫系統疾病，與風無關。



奧馬珠單抗是人類單克隆抗體，當奧馬珠單抗黏上免疫球蛋白，能阻止它活化肥大細胞，從而抑制肥大細胞釋出組織胺。一項研究顯示，發現患者使用奧馬珠單抗12周後，44%患者的7日蕁麻疹活躍度分數(UAS7)已跌至0，即沒有痕癢或疹塊，66%患者的蕁麻疹亦得到受控，情況理想。但陳提醒，新型藥物亦可能出現一些副作用，例如鼻竇炎、頭痛、上呼吸道感染、關節痛等，患者如有懷疑，可向主診醫護人員查詢。



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