修例風波：官媒評論稱中央堅決支持香港警方嚴正執法

針對香港近期的示威活動，內地官媒周一（29日）發表評論文章，指香港激進分子以「和平示威」為名，不斷製造惡性事件；又表示中央堅決支持香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，「還市民和平安寧，還社會公平正義，還香港一片晴天」。



文章指，香港各界希望香港繁榮安定、市民權益得到保護，英美和反對派勢力卻唯恐香港不亂，只圖達成自己不可告人的政治目的。評論指，居心叵測的內外反對勢力借題發揮，一再制造暴力事件，令香港社會陷入動蕩不安。香港警察遏制、懲治違法行為，本是天職，卻因政治原因而縮手縮腳。



評論提到，發生在香港的暴力事件，其性質早已超出「和平示威」「言論自由」範疇；又提到上周六（27日）在元朗暴力還在持續，當警方已發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知後，激進示威者仍集結，並作出一連串暴力行為。



文章提出，香港特區政府和警方面對這種情況，不應有任何猶豫或任何「心理負擔」，該出手時就出手，理應依法辦事，對暴力行為依法懲治，而不能看犯法者是否打着「自由民主」的旗號或戴着「公民抗命」的帽子。