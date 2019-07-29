旅客排隊辦理登機手續起糾紛　國泰報警處理

踏入暑假，不少市民都選擇與子女一同出遊，各航空公司的登機櫃位繁忙，但想不到因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，竟發生與乘客爭執而報警處理。有市民表示，昨早(28日)與子女乘國泰航空航班前往大阪，惟或因辦理登機時排隊人數太多而有混亂，自己被地勤職員指摘打尖不排隊，並與職員產生爭執，有地勤更報警求助。該名市民最終錯過原定航班，需改乘下一班航班繼續行程，然而該航班出現約2小時的延誤。



該名姓黃的市民表示，昨晨與女兒到機場乘坐國泰CX506航班前往大阪旅遊，未料在國泰登機櫃位排隊等候領取登機證時，被一名地勤職員指摘他不排隊，自己隨即與該名職員抗辯，對方竟報警。一輪擾攘，黃最終錯過原本昨早10時許開出的航班，要改乘11時許起飛的CX568航班，惟該航班卻出現延誤情況，至下午接近2時才起飛，旅遊心情大受影響。



據了解，黃當時被指打尖，因感氣憤，與地勤職員發生爭執，其間有人粗言穢語，地勤職員安排他到第2個登機櫃位登機，但仍然爭吵不止，職員遂請示上級，並報警求助，警員調停後解決了糾紛。國泰回應指，CX568航班回惡劣天氣及航空交通管制而延遲90分鐘起飛。



《國泰航空，愈做愈燶》專頁：http://hk.on.cc/fea/cx/

