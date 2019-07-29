退休警冒名盜戶口657萬囚46月　官指欠賭債非藉口

因違反紀律而於十二年前被飭令退休的警員，離開警隊後多次犯法成為階下囚。他去年因為欠下賭債，多次利用他人的身份證到不同銀行盜走款項，又轉帳到同黨戶口，共涉款657萬港元，他重施故技時被識破拘捕。62歲被告陳榮佳早前承認串謀盜竊和盜竊等共5罪，今日(29日)於區域法院被判囚3年10個月。



法官判刑時表示，案件有計劃及預謀，且背後有集團操作。而被告於本案扮演重要角色，成功從兩名事主帳戶中盜取款項，被告的賭博問題並不能作為犯事的藉口。法庭雖不能得知涉案事主的簽名樣式如何取得，但涉案行為會對香港的銀行體系造成損害，案件嚴重。法庭並留意到被告只剛出獄約3個月便又再犯下本案，過往亦有犯事紀錄，就此需要加刑，考慮所有因素後，將被告判囚46個月。



案情指，被告因欠下賭債，利用他人的身份證，先後到3間不同的銀行，假扮3名銀行戶口持有人，期間兩度得手提走逾300萬港元，並從他人銀行帳戶中轉走逾300萬港元到金舖，讓同黨買金條，涉款共657萬港元。他最後一次重施故技時，因真正的戶口持有人已報失身份證而被識破和被捕。