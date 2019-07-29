每日一片：對付逆線車施奇招　網民讚的哥為民除害

在馬路上遇上逆線車，不單令人討厭，亦極為危險。昨日(28日)網上就流傳一段車Cam片，有的士司機在山路遇上逆線私家車，最終施以「車頂車」方式，令對方褪後讓路，的士司機亦揚言會交出片段舉報，令網民大呼為民除害。



現場是石澳道近歌連臣角道，事發於昨日下午約5時，片段由的士車Cam所拍。片段開始，的士沿石澳道向石澳方向駛去，期間對行線一架巴士在巴士站停車，在其後的私家車竟越過雙白線，企圖逆線爬頭，結果剛好遇上駛至的的士。



最初私家車並沒有退後的意圖，雙方對峙一會後，私家車多次輕微退後，似示意的士繞路前進，不過的士堅拒讓步，更「車貼車」緊貼私家車車頭，最終才令私家車退至歌連臣角道讓出行車線。的士司機事後更貼文稱：「唔頂死你點對得住巴士後面啲車呀！」又指稍後將交片舉報私家車「橫越雙白線+不小心駕駛+逆線行駛」。



的士司機舉動惹來網民激讚，「頂得好」、「為民除害功德無量」 、「一早睇到，心曠神怡。亦有人質疑私家車司機舉動非常危險，「彎位咁cut 雙白真係攞命」、「咁心急、今次好彩無事、下次死人都有份、唔可以放過佢！」