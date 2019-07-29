修例風波：運動員聯署促撤修例　稱有義務發聲

修訂《逃犯條例》導致示威連連，公務員、紀律部隊、政府律師等各行各業均發起聯署。有網上討論區今(29日)展示一眾香港體育學院運動員的聯署信，多張圖片顯示，各人以紙張遮蓋證件，分別寫上不同訴求，包括要求港府撤回修例。



聯署信下款為「一班熱愛香港的港隊精英運動員」，內容提到，政府漠視民意令一連串警民衝突發生，甚至出現早前元朗白衣人無差別攻擊的暴力事件，一眾運動員感到十分痛心。有不少運動員於這段時間到國外作賽，運動員的目光當然落在頒獎台上，期望能為港爭光，心頭卻牽掛着香港的最新情況，亦難免自問身上的港隊徽章，是否仍代表着那個令運動員感到自豪、驕傲的香港。



內文又指，不少運動界人士最近一個月將「體育歸體育，政治歸政治」掛在口邊，但他們認為，除了運動員的身份外，他們亦是香港人的一分子，有權利和義務發聲。



另外，昨日(28日)中西區成為警民衝突的戰場，警方多次在民居聚集的地方施放催淚彈，有該區居民發起網上聯署，批評警方的清場行為波及市民，家中有老有少無一幸免，即使關好窗戶，催淚煙仍飄入屋內，要求警方停止使用過分武力。