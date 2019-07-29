創業賽科大包辦三甲　研發儀器快測100種傳染病

為支援年青創業者，香港科技大學連續9年舉辦「科大-信和百萬獎金創業大賽」。今年香港區賽事有117支隊伍參加，其中科大的3支隊伍囊括三甲席位，將在9月到廣州南沙與全國的隊伍較量。



由科大化學系研究助理教授張栢恒領導的團隊「Quommni Technologies」，憑生產快速診斷儀「FET-easy」奪得銀獎。該儀器透過檢測唾液、鼻液或血液樣本，可在30分鐘內快速測試出最多90至100種傳染病，包括流感、麻疹、非洲豬瘟。張指出，現時不少診所醫生不論病人患甚麼病，都會處方抗生素，造成抗藥性問題，但若要將病毒樣本送到醫院化驗往往需要幾天，且十分昂貴。他們的發明可大大縮短檢測時間，每部儀器預計只售4000港元，一般診所可輕易購置。



他解釋，現時醫院使用傳統的螢光技術進行病毒或細菌基因檢測，每部儀器價值數十萬港元。FET-easy採用他們開發的微流體芯片進行檢測，只要將體液樣本放在即棄芯片上，放進機器內加熱，透過電子分析酸鹼度變化進行基因檢測。芯片造價不足200港元，估計日後若在私家診所應用，病人要負擔的診斷費用約需600至1000港元。張續指，目前團隊只是造出儀器的雛形，計劃2年內讓大學或研究所試用於動物身上，測試禽流感或豬瘟等傳染病，最快2022年推出市場。



比賽金獎由科大電子及計算機工程學系碩士生成旭然創立的「道創智能科技」贏得。團隊發明了「光譜無損檢測儀」，可在不破壞水果的情況下，檢測甜度和成熟度。成表示，現行檢測水果內在品質需切開或榨汁，造成浪費，且無法保證每個水果的甜度及成熟度。該項發明透過分析水果的光譜屬性，毋須破壞水果亦可得知甜度及成熟度，準確度達95%。儀器可用於蘋果、橙、牛油果、小番茄等水果，幫助廠商分類，日後亦有望應用在超級市場，幫助顧客分辨牛油果的成熟程度。