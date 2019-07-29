退休警收受億元外圍賭注　4親屬亦罪成同還押候懲

退休警長蘇永耀涉用自己、胞弟、姪兒、妻舅及前下屬的銀行戶口，2007年至2011年間，處理逾1億港元的非法外圍賭注。他事後被控收受賭注罪，連同其餘4人被控7項洗黑錢罪，蘇早前承認所有8項控罪，其餘4人則否認控罪，他們於審訊後今(29日)於區域法院被裁定洗黑錢罪名成立。全部5名被告均被還押監房至8月29日，以等候背景報告後判刑。



被告依次為1994年退休的前警長蘇永耀(71歲)；蘇永華(66歲)，首被告之胞弟；蘇國忠(47歲)，首被告的姪兒；盧志強(60歲)，首被告的妻舅；曾國偉(62歲)，退休警員，首被告的前下屬。



法官裁決時表示，第2至5被告均辯稱是因信任首被告，信他要銀行戶口方便做生意，才會將個人戶口借予他使用，但法官明言不相信他們的說法，因為以他們的人生閱歷，不可能會以為首被告不能自己去開新戶口作生意之用。基於各涉案戶口錢銀出入數目龐大頻密，作為各戶口持有人的被告不可能沒絲毫質疑，合理的推論是他們必定知道那些是犯罪得益。



首被告蘇永耀的律師求情指，蘇從沒想過逃避責任，亦對將親密家人牽扯進案感到內疚。而他的妻子、女兒及姪女，亦因洗黑錢被另案起訴，案件正等候裁決。律師強調，被告目前只望盡快服刑完畢，出獄後跟家人修補關係，並望補償他們所受的牢獄之苦。律師又指，蘇於1994年從警隊退休後從事貿易生意但失敗收場，之後沉迷賭博，才開始接觸外圍。



第三被告則求情指，他在案件中角色輕微，亦無證據顯示他有得益，望法庭輕判。而其他被告的律師則表示，會留待背景報告備妥後才作求情。