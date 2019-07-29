修例風波：梁君彥稱不宜召特別會議討論元朗暴力事件

元朗上周日(21日)發生有白衣人士於西鐵元朗站追打市民事件。24名民主派議員日前去信立法會主席梁君彥，質疑警方縱容黑社會毆打市民，要求盡快召開特別會議討論元朗事件，並要求特首林鄭月娥、保安局局長李家超等出席，就警方當日做法交代及道歉。梁今日(29日)回覆信件，表示立法會不適宜在短期內就元朗事件或有關事宜舉行特別會議，呼籲議員繼續在不同平台與有關各方溝通，致力尋求能有效平息社會紛爭及解決衝突的方法。



梁在信中指，立法會大樓於7月1日受到嚴重破壞，須進行大規模復修工程，尚未知何時竣工，因此短期內未能在大樓舉行會議。而立法會行政管理委員會日前舉行的會議上，委員會亦明白到另覓其他場地供立法會舉行會議存在困難。而近日混亂，甚至演變成暴力事件，社會氣氛非常緊張，一些區議會會議亦因而無法順利舉行，預期若立法會現時就元朗事件舉行特別會議，將吸引大量意見相左人士到會場附近集會，隨時引發大規模激烈衝突，考慮到會議的安全及保安問題，認為不適宜在短期內就元朗事件或有關事宜舉行特別會議。