太安樓軍火庫案　16歲青年被控無牌管槍等3罪

警方有組織罪案及三合會調查科今年2月在筲箕灣道一單位破獲一個軍火庫，3名男子被捕。案件今(29日)在東區法院再訊，其中16歲的男被告被加控兩項罪名，他現被控無牌管有槍械、管有爆炸品及管有違禁武器3罪，被告原本認罪，惟因案件發現了多項新元素，控方要求再索取法律意見以決定如何處理本案，案件再押後至8月6日再訊，期間被告准以原有條件繼續保釋。



辯方求情時指被告品學兼優，控方也沒證據指被告管有涉案物品有非法意圖，裁判官並發現，被告被捕時剛過了16歲數天，故購入有關物品時可能未足16歲，綜合上述各項因素，控方要求再索取法律意見以決定如何處理。



報稱學生的16歲被告，現被控於今年2月20日在其西灣河太安樓住所內，違法管有2支電槍、1支胡椒噴劑、1支長槍型氣槍連6個彈匣、85克爆炸品粉末內含硝化纖維素、101支電火柴、3把彈簧刀及1把重力刀等違禁品。



另外，裁判官今早一度不滿控方太遲呈上涉案證物、化驗報告等一系列文件，直指做法令法庭無足夠時間查閲，控方稱他們也是今早才收到相關文件。裁判官隨後要求警方案件主管解釋，並質疑警方是否處理粗疏及不夠認真，案件主管回應指上周五(26日)才收到法律意見，因此只有很短時間準備及核對相關文件。

