上年機場客運量達7510萬人次　 與飛機升降量同創新高

香港國際機場去年踏入20周年，機場管理局表示，在2018/19財政年度錄得穩健增長，客運量及飛機升降量分別達7510萬人次及近42.9萬架次，均創歷年新高，同比增加2%及1.3%。而貨運總量亦達506萬公噸，連續第9年成為全球最繁忙的貨運機場。



機管局年內將推行多項擴建項目，以應對持續上升的航空交通要求，包括預計在2022年底前啟用新建的第三條跑道，及在2024年內完成整個三跑道系統項目。此外，亦會提升現有機場設施，包括興建一號客運大樓附屬大樓，將新增48個旅客登記櫃枱、2個行李認領轉盤，以及更多餐廳和商店。



在購物及餐飲方面，機管局指已完成東大堂美食廣場首階段翻新工程，第二階段工程將於今年第3季竣工。當局亦正將一號客運大樓的登機閘口美化為不同主題區域，包括娛樂、科技、合家歡和休閒等，預計建造工程在2021年完成。



另外，機管局去年收購負責營運亞洲國際博覽館的公司，同時批出SKYCITY航天城綜合商業發展項目的發展及管理權，項目總面積達35萬平方米，設零售、餐飲及娛樂設施，預計在2023至27年間分階段啟用；當局正規劃亞博館第二期擴建項目，冀與SKYCITY航天城達到協同效應。